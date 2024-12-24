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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القدس للدراسات المستقبلية: تصريحات يسرائيل كاتس بشأن اغتيال هنية استعراض أمام الجمهور الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
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قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس متطرف للغاية وليس محترفا، كما يتعرض لاستهزاء من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتباره رجل بنيامين نتنياهو الضعيف، مشيرًا إلى أن كاتس رجل التغريدات والاستعراضات.

وأضاف "عوض" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن تصريحات كاتس بشأن اغتياله لإسماعيل هنية تأتي بهدف الاستعراض أمام الجمهور الإسرائيلي أو ربما تتعلق بمسألة انتخابية بأن تلك الحكومة استطاعت تنفيذ عملية الاغتيال، واصفًا هذا التصريح بـ"الغطرسة والتبجح"، إذ إن كاتس لا يتوقع أي رد من أي جهة.

وتابع، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن اغتيال إسماعيل هنية موجهة للداخل الإسرائيلي وليس للخارج، ويحمل استعراض للقوة والاستعلاء بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن إسرائيل طوال الوقت تعيش حياة غير طبيعية مرتبطة بالحرب والاستطيان والقتل بصورة دائمة.

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