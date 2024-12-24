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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي قيادته أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بأخرى ووفاة قائدها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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