"صيدلة بني سويف" تطلق أولى حملاتها للتوعية المجتمعية لطلاب المدارس

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أولى سلسلة حملات التوعية المجتمعية والتي استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، وذلك للتوعية عن الغذاء الصحى تحت شعار Healthy family..Happy family.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيره فوزى المنشاوى عميد الكلية، والدكتورة إجلال عبدالحميد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمه المجتمع، والدكتورة رغدة رشدى رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، انطلاقا من إيمان كلية الصيدلة بالدور المجتمعى الهام الذى تقوم به المؤسسات التعليمية من أجل تنمية الوعى الصحى لدى طلاب المدارس، وتنفيذا لاستراتيجيات التدريس والتعلم الفعال، وجاءت تلك الحملة بمشاركة طلاب المستوى الخامس لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة إكلينيكية) بالتعاون مع طلاب من أجل مصرتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق.

وتناولت الحملة شرح للهرم الغذائى وأنواع الأطعمة الصحية وغير الصحية، حيث قام طلاب المدرسة بمشاركة معلوماتهم عن تلك الأطعمة من خلال مجسم قام بإعداده طلاب الكلية، كما قام طلاب الكلية بعمل عرض تقديمي عن التغذية الصحية، وبعض الأنشطة التي تناولت تلوين علم مصر لتعزيز وتنمية الانتماء لدى الطلاب، ومسابقات وتوزيع جوائز للفائزين، وتوزيع المطويات الخاصة باليوم وجدول الأطعمة المختلفة وبعض النصائح عن الأطعمة الصحية مثل التمر والموز وبسكوت الشوفان.