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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

صعود مؤشر البورصة الرئيسي

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 30,158.2 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.12%، مسجلًا 13,253.48 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 37,116.37 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.48%، وصولًا إلى 6,615.33 نقطة.

هبوط بعض المؤشرات الأخرى

هبط مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.04%، وصولًا إلى 8,224.44 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11,295.12 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى مستوى 3,094.39 نقطة.

البورصة بداية تعاملات اليوم