تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

صعود مؤشر البورصة الرئيسي

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 30,158.2 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.12%، مسجلًا 13,253.48 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 37,116.37 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.48%، وصولًا إلى 6,615.33 نقطة.

هبوط بعض المؤشرات الأخرى

هبط مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.04%، وصولًا إلى 8,224.44 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11,295.12 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى مستوى 3,094.39 نقطة.