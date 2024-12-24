وزير الاتصالات يفتتح مركز تميز "كومفولت" الأمريكية بالقاهرة

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز التميز الجديد لشركة "كومفولت" Commvault الأمريكية، الرائدة عالميًا في حلول حماية البيانات والمرونة السيبرانية، في مصر.

شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وسانجاي ميرشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة كومفولت، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تقنية متقدمة تشمل الدعم الفني، إدارة الحسابات، وتجربة العملاء، لخدمة أسواق أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا، اعتمادًا على الكفاءات المصرية المتخصصة ومتعددة اللغات ويعد المركز إضافة استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات متقدمة في مجال المرونة السيبرانية، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الحلول الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اختيار "كومفولت" لمصر لإنشاء مركزها للتميز يعكس الثقة العالمية في الكفاءات المصرية والبيئة الاستثمارية الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن حماية البيانات باتت أولوية في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهود الوزارة في إعداد كوادر متخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر أن المركز يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الهيئة تعمل على دعم الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، مما يعزز صناعة التعهيد ويخلق فرص عمل عالية القيمة.

بدوره، أكد سارف سارافانان، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في كومفولت، علي أهمية مصر كقاعدة استراتيجية لدعم عملاء الشركة في الأسواق الرئيسية.

وأضاف فادي ريشماني، نائب الرئيس ومدير عام كومفولت لمنطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، أن مصر توفر بيئة عمل مثالية ومتعددة الثقافات، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتوسيع عمليات الشركة.

ويذكر أن شركة "كومفولت"، التي تأسست عام 1988 بولاية نيو جيرسي الأمريكية، تقدم حلولًا متطورة في مجال حماية البيانات، التنبؤ بالتهديدات، النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات. وتدعم أكثر من 100 ألف مؤسسة عالميًا لتحقيق المرونة وضمان استمرارية الأعمال.