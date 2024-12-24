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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم مشروع التنمية المجتمعية للجوالة

مشروع التنمية المجتمعية
مشروع التنمية المجتمعية للجوالة
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نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومركز التدريب الكشفي بجامعة حلوان مشروع التنمية المجتمعية لجوالة الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حيث تم تنفيذ زيارة لقصر الأميرة خديجة بحلوان بصحبة أطفال دار أيتام جمعية البوادى للتنمية البشرية والأعمال الخيرية التابعة لإدارة التضامن الإجتماعى بحلوان، كما تمت زيارة المكتبة والمعرض وعرض فيلم كرتوني وتوزيع ملابس وهدايا على الأطفال بالإضافة لتنفيذ بعض الألعاب الترويحية معهم و التدريب على بعض المهارات الكشفية.
تم ذلك تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، وتنظيم الأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

رعاية الشباب ومركز التدريب الكشفي جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة