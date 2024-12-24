شهيد وجرحى إثر قصف مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط غزة

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” سقوط شهيد وجرحى إثر قصف مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.