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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيد وجرحى إثر قصف مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط غزة

غزة
غزة
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أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” سقوط شهيد وجرحى إثر قصف مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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