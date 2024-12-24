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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التضامن" تنشئ بازار مواهب لذوي الإعاقة احتفالًا بيومهم العالمي

بازار مواهب ذوي الإعاقة
بازار مواهب ذوي الإعاقة
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في إطار الاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بازارًا استثنائيًا لعرض إبداعات ومواهب ذوي الإعاقة، الذين شاركوا في مسابقة اكتشاف المواهب ضمن حملة “أحسن صاحب”.

وشهد البازار عرض مجموعة متنوعة من المواهب، شملت الرسم، الخط العربي، الأعمال اليدوية، وتصميم المنتجات الجلدية، حيث أظهرت هذه الأعمال القدرات الإبداعية المذهلة لذوي الإعاقة، مؤكدة أن الإبداع يمكن أن يكون جسرًا للتواصل والاندماج المجتمعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دعم ذوي الإعاقة وتوفير منصات تُبرز إبداعاتهم وتتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وإثبات قدراتهم في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتساهم في تقليل عزلتهم الاجتماعية.

يُذكر أن البازار كان جزءًا من فعاليات حملة “أحسن صاحب”، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، وتهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة من خلال اكتشاف ودعم مواهبهم وتشجيع التفاعل المجتمعي الإيجابي معهم.

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