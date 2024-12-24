الصحة الفلسطينية: الاحتلال يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية شمال غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة وذلك بحصاره واستهدافه المباشر لمستشفيات الإندونيسي وكمال عدوان والعودة خلال الساعات الماضية وإصراره على إخراجها عن الخدمة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وتابعت الصحة الفلسطينية، أن قصف الاحتلال يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه دون أي توقف والشظايا تتناثر داخل ساحاته محدثة أصوات مرعبة وأضرار جسيمة.