مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش"، وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة في غارة جوية شنتها على سوريا، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت "القيادة المركزية الأمريكية"، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت قواتنا غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل عنصرين من داعش وإصابة آخر"، بحسب "رويترز".

وتابعت: "الإرهابيون كانوا ينقلون شاحنة محملة بالأسلحة التي تم تدميرها خلال الغارة التي وقعت في منطقة كانت خاضعة لسيطرة النظام السوري والروس سابقًا".

ولفتت إلى أن هذه الغارة الجوية جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص الجهود التي يبذلها الإرهابيون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا و شركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.