محافظ أسوان يفتتح معرض للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسية بإدفو

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، افتتاح معارض السلع الغذائية والأساسية بمختلف مدن المحافظة، حيث افتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسية بمدينة إدفو، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30%، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضراوات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات و المعروضات الأخرى بجودة عالية.

محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، وعاطف كمال رئيس المدينة، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق ، وكافة الجهات المختصة يتم بشكل متواصل إفتتاح المعارض الدائمة لتعم كافة أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

التفتيش المفاجئ باستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من التزامها بالأسعار

وأشاد بالجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية، وفي نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ باستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من التزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها.

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