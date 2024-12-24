تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها داخل وحدة طب الأسرة بمركز رعاية الطفل بإدفو، استكمالًا لجولاته الميدانية لمتابعة الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

محافظ أسوان يتفقد خدمات وحدة طب الأسرة بمركز رعاية الطفل بإدفو

11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

وخلال تفقده لأقسام الوحدة برفقة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فضلاً عن اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية فرع أسوان، والقيادات البرلمانية والتنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسوانى، والتى يتم استكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير المقبل، ليجني مواطني هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة .

مقدمًا شكره لجميع العاملين بالمنظومة على الجهود المكثفة التى تم بذلها بالصروح الطبية لتكون بهذا الشكل والنموذج الراقى، وتشعر المواطنين بمدى إهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

وخلال جولته استمع المحافظ لشرح عن مكونات الوحدة الصحية، والتى تضم أقسام 2 عيادة طب أسرة، وعيادات للطوارئ والأسنان، ومعمل للدم، وآخر للطفليات، والتطعيمات، والصيدلية، وتقدم الوحدة خدماتها لنحو 63 ألف نسمه، فضلاً عن أنه مدرج بها 49 ألف و 973 ملف فردى ، و 10 ألاف ملف عائلى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

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