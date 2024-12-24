ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وسط توقعات بتخفيضات فائدة محدودة في 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2616.13 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.

ويركز المستثمرون حاليا على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، حيث تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وواصل البنك المركزي الأمريكي التخفيضات في ديسمبر بعد فترة رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل حاد لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.

في حين خففت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة بعض المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، إلا أن الأسواق ما تزال تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 938 دولارا.

