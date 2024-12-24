محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن ملحمة الإنجازات المتتالية التي تشهدها زهرة الجنوب في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم

جاء ذلك في ظل جهود المحافظة لزيادة التدفقات السياحية وتشغيل محور مروري يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل.

وأثناء جولته التفقدية بالطريق برفقه النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، وعلي البدري عضو مجلس الشيوخ، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة، وعاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، فضلا عن القيادات التنفيذية المعنية، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل لاستجابته الفورية بسرعة رصف طريق إدفو / مرسى علم، والذي لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عاما بما سيساهم بشكل مباشر في الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاريع.

تنفيذ أعمال رفع الكفاءة للطريق وفقا للبرامج الزمنية

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة للطريق وفقًا للبرامج الزمنية المحددة بنهاية يونيو القادم، حيث يمتد الطريق من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادي عبادي بتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه ليحقق بذلك التأمين الكامل للمتردين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

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