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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط

سفينة شحن روسية
سفينة شحن روسية
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.

وقالت الخارجية  الروسية عبر حسابها بمنصة "تليجرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير.

غرق سفينة شحن روسية غرق سفينة البحر الأبيض المتوسط