الآثار الجانبية الشائعة لحقن البوتوكس.. 4 نصائح لتجنبها

كشفت الجمعية البريطانية لجراحي التجميل، أن معظم الآثار الجانبية لحقن البوتوكس مؤقتة ويمكن التعامل معها بسهولة إذا تمت الإجراءات بحذر، مشيرين إلى أهمية التوعية بمخاطر البوتوكس إذا أجري بطريقة خاطئة وفقا لما نشرته مجلة “ديلي ميل”.

وتعد حقن البوتوكس إجراءً تجميليًا شائعًا لتقليل التجاعيد من خلال إرخاء العضلات إلا أنها قد تسبب آثارًا جانبية إذا لم تُجر بشكل صحيح. فيما يلي أبرز الآثار الجانبية وطرق تجنبها:

الآثار الجانبية الشائعة:

1. الوجه المتجمد: قد يؤدي الحقن الزائد إلى فقدان التعبير الطبيعي للوجه.

2. الصداع: قد يحدث مؤقتًا بعد العلاج.

3. الكدمات والتورم: تظهر غالبًا في مكان الحقن.

4. تلف الأعصاب: قد يؤدي الحقن الخاطئ إلى تأثيرات عصبية مؤقتة.

5. تدلي الجفون: يحدث في حالة واحدة من كل 100 حالة ويختفي عادةً خلال 3-4 أشهر مع استخدام قطرات العين لتخفيف الأعراض.

ولهذا إليكم أهم النصائح لتجنب الآثار الجانبية:

1•اختيار مختص مؤهل: يجب إجراء الحقن بواسطة متخصصين مدربين على تشريح الوجه.

2• تجنب الجرعات الكبيرة دفعة واحدة: يمكن تعديل الجرعة بعد أسبوعين إذا لزم الأمر.

3• الابتعاد عن مناطق معينة في الوجه: مثل العضلة الماضغة والجبهة لتجنب التكتلات أو تدلي الجفون.

4• مراعاة نظافة الأدوات: لتقليل خطر الالتهابات والكدمات.