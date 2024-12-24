تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1048 شاحنة و188 سيارة.

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 463 شاحنة و171 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 585 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وعمان، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، عمان وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة وأمل، كما تم تداول 2900 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

