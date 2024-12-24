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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يشهد ختام فعاليات التعاون المائي بين مصر والكونغو الديمقراطية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
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شهد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة من اجتماعات اللجنة الفنية التوجيهية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنعقدة بالقاهرة، لمناقشة موقف مشروعات التعاون المشتركة فى مجالى المياه الجوفية والرى الحديث والتدريب وبناء القدرات، ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين لتنفيذ  مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار “سويلم” إلى خصوصية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على كافة المستويات، مؤكداً تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالى الرى والزراعة والإستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولى، مشيراً لحرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقاً لما يطلبه الجانب الكونغولى وبالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولى .

كما أكد الدكتور سويلم أهمية تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالبروتوكول والتي تتضمن حفر عدد 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.
وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولى فإنه يجرى التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً، بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي .

كما تقدم مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA العديد من الدورات التدريبية للاشقاء الكونغوليين فى عدة مجالات مثل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، نظم الري الحديث، وغيرها من الدورات التدريبية التى تم تصميمها لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تنعقد برئاسة كل من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، والدكتور لونجو مالوتشي رئيس الجانب الكونغولي.

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