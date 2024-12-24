الخميس.. مكتبة القاهرة تناقش تعزيز قيمة الحفاظ على الهوية

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف، ندوة ثقافية بعنوان "تعزيز قيمة الحفاظ على الهوية فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى"، وذلك في السادسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 26 ديسمبر الجارى، بمقر المكتبة في الزمالك.

يتحدث فى اللقاء الدكتور سيد حنفى أستاذ الإدارة بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، ويدير الندوة الكاتب يحيى رياض مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن مكتبة القاهرة الكبرى داخل قصر الأميرة سميحة كامل، الذي أنشىء عام 1320هـ/ 1902م، ثم اشترته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل التي أحبت الفنون بشدة وأوصت بتخصيص القصر للأغراض الثقافية، وقد تحول القصر إلى مكتبة القاهرة الكبرى في عام 1995م.

بني القصر على الطراز الإسلامي الأندلسي، ويتكون من بدروم وثلاث طوابق، وللقصر أربع واجهات بالإضافة إلى البرج الدائري الذي يقع بالركن الجنوبي ويشبه أبراج القلاع الحربية في العصور الوسطى. كما ظهر في زخارف مبانيه التأثر بالزخارف الأندلسية، المغربية، العثمانية، فنون عصر النهضة والتأثر بالعمارة الرومانية والإغريقية ليصبح القصر بالفعل جامعًا للفنون المختلفة، ويوجد بالطابق الثالث قاعة دائرية كانت تستخدم مرسم للأميرة سميحة.