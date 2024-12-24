إصابة 3 فلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيم بلاطة

أصيب 3 فلسطينيين واعتقل آخر إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن طواقمه تعاملت مع إصابتين إثر اقتحام مخيم بلاطه، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب أصيب بشظايا رصاص حي، ولسيدة (49 عاما) أصيبت جراء الاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، بينما تم الإبلاغ عن إصابة ثالثة بالرصاص الحي جرى اعتقالها من قبل قوات الاحتلال، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، عبر حاجز عورتا، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات، مضيفا أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الطيراوي داخل المخيم، واعتقلت فلسطينيا وانتشرت بعدة أحياء داخل المخيم.

