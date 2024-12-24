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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رسالة لجماهير النادي الأهلي بمناسبة نهاية العام وأعياد رأس السنة.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة كتب فيها: أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع جماهير النادي الأهلي، شكرًا لكم على دعمكم الرائع طوال العام، عيد ميلاد مجيد لجميع طاقمي، وإدارة النادي، والنادي بأكمله وجميع اللاعبين، شكرًا لكم على تعاونكم الرائع أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام شكرا جزيلا لكم ونحن نعتمد عليكم! 2025 سعيد!

الأهلي يستعد لمواجهة المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

وكان الأهلي حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-1 يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

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