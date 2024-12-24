مطار القاهرة يوضح تفاصيل حادث تسريب المياه في مبنى الركاب رقم 2

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما حدث في مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، في إطار التزامها بالشفافية والتواصل المستمر مع عملائها.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وقع تشغيل غير مقصود لأحد رشاشات المياه التابعة لمنظومة الحماية المدنية، ما تسبب في تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة داخل المبنى.

وأكدت الشركة أنه تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الفرق المختصة، وعادت العمليات التشغيلية في المبنى إلى طبيعتها بشكل كامل، دون أي تأثير على حركة الرحلات الجوية أو جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقدمت الشركة شكرها للمسافرين على تفهمهم وتعاونهم خلال تلك الفترة، مؤكدة التزامها المستمر بضمان سلامة الركاب والعاملين، وحرصها على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لجميع المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.