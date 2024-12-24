أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 777.7 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 777 ألفًا و720 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1630 جنديًا ما بين قتيلا وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و624 دبابة و19 ألفا و915 مركبة مدرعة و21 ألفا و323 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1030 من أنظمة الدفاع الجوي و2948 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و667 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و86 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و834 طائرة بدون طيار".