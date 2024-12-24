توقعات بمواصلة انتعاش الطاقة المتجددة بدول جنوب الصحراء الإفريقية خلال 2025

توقعت الوكالة الدولية للطاقة (آي.إي.إيه) مواصلة الدول الإفريقية (جنوب الصحراء) انتعاشها في توليد الطاقة من مصادر متجددة خلال العام المقبل 2025، كجزء من توجه تتوقع الوكالة حدوثه بإضافة أكثر من 90 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة بحلول عام 2030.

ولفتت الوكالة - في تقرير اليوم الثلاثاء - إلى أن الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة للتوسع في توليد الكهرباء من المصادرالمتجددة سيتطلب من البلدان الأفريقية الإعلان عن طموحات محفزة لما ستحققه في عام 2025.

وبينت أن دولة جنوب إفريقيا تعد الدولة الرائدة في القارة في توليد الطاقة المتجددة، حيث تستأثر بحصة 40 في المائة من القدرات المخطط لها، ولا سيما عبر محطات توليد الطاقة الشمسية.

أما بالنسبة لمشروعات توليد الطاقة من المصادر الهيدروليكية المائية، توقعت الوكالة أن تساهم تنزانيا، وأنجولا بحصة مجتمعة تصل إلى 13 جيجاوات بحلول 2030، بينما ستولد محطات توليد الطاقة الشمسية في نيجيريا وكينيا ما يصل إلى 17 جيجاوات.

وقالت الوكالة: هناك تحديات تواجه تحقيق تلك الطموحات تتضمن "انعدام اليقين السياسي"، و"ارتفاع مخاطر التسرب"، فضلًا عن انخفاض توافر الشبكات ومعدلات الموثوقية.

