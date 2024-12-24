بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 86 مليون يورو لحماية البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص مبلغ 86 مليون يورو لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان - أن التمويل موجه في إطار حزمة الاستجابة العاجلة للتضامن الأوكراني التي وضعها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية- فيما يعد هذا الإجراء الأول لخطة إنقاذ الطاقة الأوكرانية التي اعتمدها البنك في أكتوبر الماضي لمعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

واشار البنك إلى أن هذه الأموال تدعم بناء هياكل واقية مضادة للطائرات بدون طيار لمعدات نقل الكهرباء، وتعزيز مرونتها ضد الهجمات العسكرية وضمان سلامة ووظائف البنية التحتية لنقل الطاقة في أوكرانيا خلال الحرب.