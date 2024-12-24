أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4257 جنيها للشراء، 4286 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3902 جنيه للشراء، 3929 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3725 جنيها للشراء، 3750 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3193 جنيها للشراء، 3214 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2483 جنيها للشراء، 2500 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29800 جنيه للشراء، 30000 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة: 132412 جنيها للشراء، 133301 جنيه للبيع.