هبوط اضطراري لطائرة سويسرية بالنمسا بعد تسرب دخان بداخلها

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران السويسرية كانت تقوم برحلة بين بوخارست وزيورخ، اضطراريا في جراتس بالنمسا بعد تسرب دخان بداخلها.

وأعربت الشركة - في بيان أذاعته شبكة راديو وتلفزيون سويسرا آر.تي.أس - عن قلقها العميق على الحالة الصحية لطاقم الطائرة الذي نقل عبر مروحية إلى مستشفى بجراتس مشيرة إلى أن حالتهم غير واضحة.

وقالت الشركة إن طاقم الطائرة - وهي من طراز إيرباص A220-300 - قرر القيام بهبوط اضطراري في جراتس وإخلاء الطائرة "بعد مشاكل في المحرك واكتشاف دخان في المقصورة وقمرة القيادة.

من جانبه، أكدت متحدثة باسم مطار جراتس في النمسا عملية الهبوط الإضطراي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الركاب البالغ عددهم 74 راكبا، ولن تتمكن الطائرة من الطيران اليوم.

وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية - في بيان منفصل - أنه تم ترتيب رحلة بديلة لإعادة الركاب وطاقم الطائرة إيرباص إلى زيوريخ صباح الثلاثاء. وفي هذه الأثناء، تم إيواؤهم في فنادق في جراتس.