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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأمريكي يقتل عناصر من داعش ويدمر شحنة أسلحة في غارة جوية بسوريا

داعش
داعش
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نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، غارة جوية "دقيقة" في محافظة دير الزور السورية، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" وإصابة آخر.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - "كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة، حيث وقعت هذه الغارة في منطقة كانت تخضع سابقا لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية".
وأضاف البيان أن هذه الغارة تأتي كجزء من التزامها المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.
 

الجيش الأمريكي غارة جوية بسوريا داعش سنتكوم