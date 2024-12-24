البنك الدولي يخصص 12 مليون دولار لـ"فانواتو" دعما لجهود التعافي من الزلزال

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، تخصيص 12 مليون دولار للاستجابة الطارئة والتعافي في فانواتو، بعد أسبوع من زلزال بقوة 7.3 درجة قتل 14 شخصا على الأقل ودمر مبان وقطع إمدادات الكهرباء والمياه.

وقال مدير البنك الدولي لمنطقة المحيط الهادئ وبابوا غينيا الجديدة ستيفن ن. نديجوا - في بيان - إن حجم الكارثة كان مدمرا لفانواتو وسيؤثر بشدة على الاقتصاد، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقال نديجوا: "نأمل أن تسهم هذه المساعدة في التعافي السريع لفانواتو واستعادة الوظائف وتقديم المساعدة الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأحدث الزلزال أضرارا جسيمة في بورت فيلا عاصمة فانواتو وأغلقت منطقة وسط المدينة الآن أمام الجمهور، وقال مستشفى فيلا المركزي إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 210.