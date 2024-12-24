أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51 جنيه للشراء، مقابل 51.14 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.11 جنيه للبيع،في بنوك (مصر والأهلي المصري، أبو ظبي الأول، والبركة).

وسجل سعر الدولار نحو 51.02 جنيه للشراء، مقابل 51.12 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، وفيصل الاسلامي، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية).

وسجل سعر الدولار نحو 51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع،في بنوك (كريدي أجريكول، وقناة السويس، المصرف المتحد).

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 51.04 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.