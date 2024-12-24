اليوم.. نظر استئناف موظف حديقة الأسماك على حكم المؤبد بتهمة الاعتداء على فتاة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف موظف بحديقة الأسماك على الحكم الصادر ضده السجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدى عليها، منتحلا صفة رجل شرطة.

كشفت التحريات والتحقيقات برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظف بحديقة الأسماك فى منطقة الزمالك بالجبلاية، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهما وادعى أنه رجل شرطة، وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى عليها، ثم تركهما.

توجهت الفتاة إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة.