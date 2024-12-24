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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة أكثر من 20 إسرائيليًا خلال هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ حوثي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، بأن الإسعاف الإسرائيلي أعلن عن إصابة أكثر من 20 إسرائيليًا أثناء هروبهم إلى الملاجئ. 
وكانت قد شهدت تل أبيب ومحيطها وجنوب النقب دوي صفارات الإنذار، عقب إطلاق صاروخ حوثي من اليمن، حيث هرع نحو 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. 
ونجح جيش الاحتلال في اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليمن صاروخ حوثي الملاجئ الإسرائيلية