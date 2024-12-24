إصابة أكثر من 20 إسرائيليًا خلال هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ حوثي

أفادت قناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، بأن الإسعاف الإسرائيلي أعلن عن إصابة أكثر من 20 إسرائيليًا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

وكانت قد شهدت تل أبيب ومحيطها وجنوب النقب دوي صفارات الإنذار، عقب إطلاق صاروخ حوثي من اليمن، حيث هرع نحو 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ.

ونجح جيش الاحتلال في اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.