تحقيقات عاجلة.. تفاصيل سرقة أجهزة لاب توب من مدرسة في حدائق أكتوبر

تجري جهات التحقيق تحقيقا عاجلا حول قيام طالبين بسرقة ٣ أجهزة لاب توب من داخل مدرسة خاصة بمدرسة بمنطقة حدائق أكتوبر، بعدما تبين رصدهم من خلال الكاميرات القريبة من معمل المدرسة الذين بسرقة الأجهزة منه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن الطالبين يدرسان بذات المدرسة التي قام بسرقة الأجهزة منها، وإن أحدهم يبلغ من العمر ١٢ سنة والآخر ١٣ سنة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسرقة 3 أجهزة لاب توب من داخل معمل مدرسة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبان من المدرسة ذاتها قاما بالتسلل خلسة إلي المدرسة وسرقة الأجهزة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.