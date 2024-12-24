صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وجنوب النقب بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب ومحيطها وجنوب النقب.

وأضافت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

ولم تُسجل أي إصابات بين الإسرائيليين نتيجة للاعتراض، في حين هرع نحو 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ الحوثي.