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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وجنوب النقب بعد إطلاق صاروخ من اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب ومحيطها وجنوب النقب.
وأضافت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي. 
ولم تُسجل أي إصابات بين الإسرائيليين نتيجة للاعتراض، في حين هرع نحو 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ الحوثي.

إسرائيل اليمن اعتراض صاروخ حوثي