لا شبهة جنائية| مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بأطفيح

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بمركز اطفيح، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما استمعت على الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أن سبب الحادث حول خلل في عجلة القيادة بيد السائق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل

تلقى المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط تروسيكل داخل ترعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب التروسيكل في الترعة نتج عن الحادث مصرع شاب وإصابة صديقيه، جرى انتشال جثة المتوفي ونقلها إلي المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابان إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.