نائب محافظ الأقصر يثني على أهداف مبادرة "صحتنا فى بيئتنا".. صور

أثنى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، على مبادرة «صحتنا في بيئتنا» وتعاون الجهات المختلفة لبناء الوطن ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية، وكافة أهداف المبادرة التي أستمرت طوال الثلاث أشهر الماضية، وتمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، وتضمنت عدة محاور للعمل عليها من خلال اختيار ١٥٠ مدرسة بمراكز الأقصر المختلفة.

جانب من الحفل

نائب محافظ الأقصر يفتتح معرض منتجات طلاب المدارس ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا»

جاء ذلك خلال افتتاح نائب محافظ الأقصر، معرض منتجات طلاب المدارس ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا» والذي أقيم داخل مكتبة مصر العامة بدعم من منظمة اليونيسيف، بحضور اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحسين كامل منسق مبادرة صحتنا في بيئتنا بمنظمة اليونيسيف، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

شمل المعرض، استعراض أهداف المبادرة من ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية والحفاظ على الصرف الصحي، والتغيرات المناخية، وتم تقديم فقرات من الطلبة تخص هذه الأهداف، كما قدم طلاب المدارس عدد من ابتكارات تمثل وعيهم بقضايا مياه الشرب وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية، كما تم تكريم الطلبة الفائزين بالمبادرة من خلال أفضل أعمال تم تقديمها توضح تلك الرسائل وأهداف المبادرة.

وفي كلمته، شكر رئيس شركة مياه الأقصر، الحضور وأثنى على المبادرة وإقامة المعرض ونتاج مبادرة صحتنا في بيئتنا، وذلك من خلال التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسيف والتنسيق بين الشركة واليونيسيف وتنفيذ أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي.

وأوضح مسئول ومنسق مبادرة صحتنا في بيئتنا، أن المبادرة مستمرة لتشمل العديد من مدارس الأقصر، وستقوم بتكريم المدارس الفائزة التي تقدم أهداف المبادرة.

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