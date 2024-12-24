تحقيقات النيابة تنفي وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط طفل من أعلى عقار بالهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحفظ التحقيقات في مصرع طفل سقط من أعلى شرفة شقته بعقار بمنطقة الهرم، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، كما أمرت بالتصريح بدفن جثمانه بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن الطفل المتوفى والذي يدعى "سيف.ف" ويبلغ من العمر ٤ سنوات، أن السبب وراء سقوطه هو اللهو بالقرب من حافة شرفة الشقة، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

وتبين من خلال أقوال أهل الطفل المتوفى أنهم تفاجؤوا بسقوطه.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل أسفل عقار بشارع اللبيني بجوار مدرسة خاصة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص مصرع طفل إثر سقوطه من علو.

تم نقل جثمان الطفل المتوفى إلى المستشفى وإيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.