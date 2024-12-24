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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فريق ترامب الانتقالي ينتقد بايدن لتخفيفه أحكام الإعدام بحق 37 سجينا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتقد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرار الرئيس جو بايدن تخفيف أحكام الإعدام عن 37 سجينا إلى السجن المؤبد مؤكدا أن سيادة القانون ستعود بوصول ترامب للرئاسة.

وجاء في بيان صادر عن مدير اتصالات فريق ترامب الانتقالي ستيفن تشونغ: "هؤلاء الأشخاص هم من أكثر القتلة فظاعة، وهذا القرار المثير للاشمئزاز الذي اتخذه جو بايدن هو صفعة على وجه الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".

وأكد البيان أن "ترامب يدعم سيادة القانون، التي ستعود مع توليه رسميا منصب الرئيس".

وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، بأن بايدن خفف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أصل 40 شخصا ينتظرون تنفيذ هذا الحكم إلى عقوبة السجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط عنهم.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن بايدن لم يخفف عقوبة دجوكار تسارنايف، المدان بتنظيم تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013، وأيضا ديلان روف الذي نفذ عمليات قتل عنصري بحق 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء من كنيسة "الأم إيمانويل" في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا عام 2015، وكذلك روبرت باورز، الذي أطلق النار وقتل 11 من المصلين بكنيس "تري أوف لايف" في بيتسبرغ عام 2018، وقد صنف هجومه "كمعاداة للسامية".

وفي يناير الماضي، تم الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على المستوى الفيدرالي.

في حين دعا ترامب المؤيد الصريح لتوسيع عقوبة الإعدام خلال شهر نوفمبر الماضي قبل ساعات من انطلاق الانتخابات إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين المتهمين بقل مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.

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