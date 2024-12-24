الدفاع الروسيه: إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق بحر آزوف

الثلاثاء 24/ديسمبر/2024 - 01:59 ص

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار تابعتين لنظام كييف فوق بحر آزوف.

وأشارت الدفاع الروسية أن الطائرتين تم تدميرهما، الاثنين، فوق بحر آزوف في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

يذكر أن الجيش الأوكراني يستهدف بشكل يومي المناطق الحدودية في مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج ورستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ الغربية، حيث يستهدف البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لإبعاد قوات نظام كييف عن المناطق الروسية التي قد تطالها بصواريخ غربية بعيدة المدى.