التفاصيل الكاملة| نتيجة كلية الشرطة 2025.. ومعايير قبول المتقدمين

ساعات قليلة وتعلن أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق للدراسة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.

واتخذت أكاديمية الشرطة عدد من الإجراءات التي تضمن اختيار أفضل العناصر للدراسة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد من بين المتقدمين للاختبارات في جميع مراحلها وصولا إلى كشف الهيئة ومن بينها تطبيق الشفافية وتكافؤ الفرص، دون أي تدخل بشري في انتقاء تلك العناصر ومن بينها الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات وقبول العدد المستهدف بصورة الية دون تدخل لأى عنصر بشري.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد خلال الساعات المقبلة ومن المقرر أن تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تم قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.

ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة تقدم الآلاف وخاضوا مراحل الاختبارات حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

وللاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومي والملف، الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار أكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع.

الاستعلام عن نتيجة الاختبارات من هنا



كان قد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية.

ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، والكشف الطبي، وهناك اختبار القوام.