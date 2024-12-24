«فورد» تتبرع بمليون دولار وأسطول مركبات لحفل تنصيب ترامب في يناير

أعلنت شركة "فورد موتور" الأمريكية لتصنيع السيارات الإثنين أنها ستتبرع بمليون دولار وأسطول من المركبات لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، المقرر إجرائه خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية أن الشركتين "أمازون" للتجارة الإلكترونية للتجزئة و"ميتا بلاتفورمز" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا بفيسبوك من بين الشركات الكبرى الأخرى التي تبرعت لحفل التنصيب الرئاسي المقبل.

وكان ترامب قد اقترح فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات بلاده من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الذي يفيد شركة "فورد".

ومن المحتمل أن تؤثر السياسات المتعلقة بالتعريفات والمركبات الكهربائية التي تدرسها الإدارة الأمريكية المقبلة على شركات صناعة السيارات مثل "فورد"، التي تكافح لزيادة وبيع أنواعها التي تعمل بالبطاريات.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، جيم فارلي، - في وقت سابق الشهر الجاري - عن تفاؤله بأن ترامب من شأنه أن يكون منفتحًا على سماع وجهات نظر شركة صناعة السيارات الأمريكية بشأن هذه الإجراءات.

وأضاف أنه بالنظر إلى ملف التوظيف الخاص بـ "فورد" وأهمية الشركة في الاقتصاد الأمريكي والتصنيع، فإنه من الممكن تخيل أن الإدارة الأمريكية ستكون مهتمة جدًا بوجهة نظر شركة "فورد".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد جمع مبلغًا قياسيًا قدره 106.7 مليون دولار لحفلات تنصيبه خلال عام 2017، بينما جمع الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، 61.8 مليون دولار لحفل تنصيبه خلال عام 2021، بمساهمات من شركات أمريكية، من بينها "فايزر"للأدوية و"أيه تي آند تي" للاتصالات و"بوينج"لصناعة الطائرات.