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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمانة مستقبل وطن بالمنيا تعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة

امانة عضوية مستقبل
امانة عضوية مستقبل وطن المنيا تعقد اجتماعات تنظيميا
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شهد مقر حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا اجتماعا تنظيميا لأمانة العضوية بالمحافظة حيث جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الأمانة لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، ووضع آلية تنفيذ خطة الأمانة المركزية للحزب لنمو وتعظم العضوية. جاء هذا الاجتماع بدعوة من نبيل أبو المكارم أمين عضوية المحافظة، وبحضور كلا من النائب محمد نشأت العمدة أمين محافظة المنيا، ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة، وأمناء العضوية بالمراكز والأقسام. 
تناول الاجتماع طرح المستهدفات ومناقشة آلية تنفيذها وتحقيقها بما يتناسب مع حجم ومكانة الحزب على أرض الواقع مع التأكيد على الانتماء والالتزام الحزبي، مما يساعد الحزب في تحقيق أهدافه ورؤية لدعم ومساندة وتنمية الدولة المصرية، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأمانات النوعية على كافة مستوياتها التنظيمية، والعمل كفريق عمل واحد مميز وتذليل لكافة العقبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ خطة عمل الأمانة. ثم تم تسليم أمناء العضوية بالمراكز والأقسام الكارنيهات المستخرجة الجديدة.

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