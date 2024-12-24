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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور| "عيش اللحظة" في مهرجان الرياض للمسرح

جانب من الورشه
جانب من الورشه
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شهد سابع أيام فعاليات مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، ورشة عمل بعنوان "عيش اللحظة"، ركزت على تعزيز حضور الممثل على المسرح من خلال التفاعل العاطفي العميق والتمارين التفاعلية، كما تناولت الورشة أسس التمثيل من الداخل والخارج، مع استعراض عملي وتاريخي لمنهج "ستانيسلافسكي"، مما أضفى بُعدًا تقنيًا ومعرفيًا على مهارات المشاركين.

واختتم اليوم بحزمة من العروض والأنشطة المميزة التي عكست أجواء الإبداع والتجديد، وسط تفاعل كبير من جمهور شغوف استمتع بمزيج من الفن المسرحي الراقي والتجارب الثقافية الملهمة.

يذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق في الأحد الماضي ويستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري، يعد واحدًا من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية.

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مهرجان الرياض للمسرح عيش اللحظة أسس التمثيل ستانيسلافسكي