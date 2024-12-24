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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة 73 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي"

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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تستكمل، اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، محاكمة 73 متهما في قضية مجموعات العمل النوعي الإرهابية.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أحكام الدستور والقوانين الإخلال بالنظام الدستور والقوانين الحريات الشخصية العنف والتهديد المستشار وجدي عبد المنعم