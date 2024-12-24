محافظ الإسماعيلية يتفقد عدة مناطق بحي أول مدينة الإسماعيلية

تفقد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًا مساء اليوم الإثنين، شوارع سعد زغلول، الثلاثيني، مصر، السلطان حسين بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

وتابع محافظ الإسماعيلية خلال جولته مستوى النظافة العامة بالشوارع، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، مستوى الإنارة العامة، وتطوير وتجميل كافة الشوارع والحفاظ على الطراز المعماري المميز لمحافظة الإسماعيلية.

وحرص "أكرم" على اللقاء بعدد كبير من مواطني الإسماعيلية، مستمعًا لطلباتهم وشكواهم واقتراحاتهم بشأن كافة الخدمات المقدمة لهم من الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، مطالبًا المواطنين بالتكاتف مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد للحفاظ على الطابع المميز لعروس القناة.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.