وزير الإعلام اليمني يدين مقتل طفلين في قصف حوثي جديد على تعز

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، استهداف جماعة الحوثي بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أسرة واحدة.

وأكد الإرياني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس الإثنين، أن هذه الجريمة النكراء تعد استمرارًا للجرائم المتعمدة التي تشنها مليشيات الحوثي بشكل يومي ضد المدنيين في محافظة تعز، حيث استهدفت في مطلع شهر الجاري سوقًا شعبيًا في قرية البومية بواسطة طائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.

وأشار إلى أن نهج مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين الأبرياء، من خلال قصف الأحياء السكنية، والأسواق الشعبية، والمؤسسات المدنية، يجسد وحشيتها وإرهابها، ويعكس مدى استخفافها بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، ويزيد من المعاناة ويعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية، وتجردها من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم.