استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة ومنزلًا في دير البلح وغزة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومنزلًا شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت مركبة عند مصنع العودة على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط "حمام السمرا" شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و317 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107 آلاف و713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.