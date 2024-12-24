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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، مساء أمس الإثنين، على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل طائرة مسيرة (درون) وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية.

وقال مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تسلل طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، في بيان، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

الجيش الأردني الأردن إحباط محاولة تسلل طائرة مسيرة القوات المسلحة الأردنية