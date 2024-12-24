ندوة توعوية لحزب مستقبل وطن بالمنيا حول الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية

نظمت أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوة توعوية تحت عنوان "الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية".

تهدف الندوة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في العمليات الزراعية، مع توفير كافة المعلومات للمزارعين من خلال جميع الجهات بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مبدأ الأمن الغذائي الأمثل.

وأكد الحضور على أهمية المكافحة المتكاملة للآفات، إضافة إلى استعراض طرق الرش الحديثة والتي تسهم في زيادة فعالية المبيدات والقضاء على المسببات المرضية بشكل أكثر كفاءة.

كما أشاروا إلى أهمية مثل تلك الندوات التوعوية لدورها الكبير في تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل.

وكانت قد أقيمت الندوة تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، وحضور وليد عبد القوي أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب أحمد عبد المنعم أمين لجنة الزراعة والفلاحين، ود. محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ود. سامي قريش بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والمهندس حسين عثمان مدير عام التعاون الزراعي بالمنيا، ود. عمر محمد مدير المكافحة البستانية، وأكد الجميع على أهمية مثل تلك الندوات التوعوية واستمرارها لخدمة المزارعين والنهوض بالمنظومة الزراعية.

4125ab55-c92a-42a0-a237-2ea2c622e3c8

35445df7-4483-4a61-835f-6bcdc550d607

071454c2-2b11-49f2-ad16-376481002e4e

ad0f10c7-faf6-488e-ab78-faa0fd2b2685

c994ec10-73dd-49ac-8462-a8cf03717bcb