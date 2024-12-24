الحزن يخيم على أهالي القليوبية| وفاة طالبة أزهرية إثر أزمة قلبية

خيم الحزن على مدينة أبو زعبل وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب وفاة الطالبة "صفاء أحمد" بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، بمعهد فتيات أبو زعبل الإعدادي الثانوي بمحافظة القليوبية، إثر أزمة قلبية أمس داخل منزلها، وجرى تشييعها للدفن بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن والصدمة لأقاربها وصديقاتها بالمعهد.

وقد نعت الإدارة المركزية بمنطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الفقيدة معزين أسرتها، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

كما أكد أصدقاء الطالبة "صفاء"، أنها كانت محبوبة من الجميع، وتخدم الكبير قبل الصغير، وشارك المئات في تشييع جثمانها، بمقابر الأسرة، وسط صدمة كبيرة لأصدقائها في المعهد والمراحل التعليمية السابقة.